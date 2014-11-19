Сенат Конгресса не принял законопроект о строительстве нефтепровода между США и Канадой

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США во вторник не смог принять законопроект, предусматривающий строительство нефтепровода Keystone XL между США и Канадой.

В прошлую пятницу этот документ одобрила Палата представителей. Ранее текст поддерживали республиканцы, но демократы и Белый дом выступали против, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Стоимость проекта, который позволит транспортировать более 800 тыс. баррелей нефти в день на перерабатывающие предприятия на берегу Мексиканского залива, оценивается в 8 млрд долларов. По мнению специалистов, сооружение этой магистрали позволит Соединенным Штатам значительно увеличить производство и экспорт нефтепродуктов, а кроме того, создать тысячи новых рабочих мест.

Споры вокруг нефтепровода идут уже не первый год, и компания TransCanada, выступающая оператором проекта, несколько раз меняла планы строительства. Многие организации по защите природы США продолжают утверждать, что он нанесет серьезный ущерб окружающей среде. Экологи обращают внимание, что по трубопроводу планируется транспортировка грязного сырья, добываемого в нефтеносных песках канадской провинции Альберта. Оттуда магистраль, общая протяженность которой составит 1,9 тыс км, пойдет в американские штаты Монтана, Южная Дакота и Небраска, где соединится с "трубой", уже проложенной до Техаса и Луизианы.