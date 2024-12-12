Сегодня в некоторых поселках Баку и Абшерона возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня в некоторых поселках Абшеронского, а также Гарадагского и Бинагадинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Сегодня в некоторых поселках Абшеронского, а также Гарадагского и Бинагадинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В целях ликвидации обнаруженных утечек газа на магистральном газопроводе "Гарадаг-Сумгайыт" с 10:00 планируется приостановка газоснабжения с газораспределительных станций "Мушфигабад", "Джейранбатан" и "Пирекешкюль".

На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет временно приостановлено газоснабжение в поселках Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Атъялы, Хокмали, Нюбар, а также поселков Джейранбатан и Сарай, жилого массива Чайлы-Гобустан, поселка Мушфигабад, поселка 28 Мая и других.