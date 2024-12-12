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Сегодня в некоторых поселках Баку и Абшерона возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня в некоторых поселках Баку и Абшерона возникнут перебои в газоснабжении Сегодня в некоторых поселках Абшеронского, а также Гарадагского и Бинагадинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
12 декабря 2024 г. 09:31
Сегодня в некоторых поселках Баку и Абшерона возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня в некоторых поселках Абшеронского, а также Гарадагского и Бинагадинского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В целях ликвидации обнаруженных утечек газа на магистральном газопроводе "Гарадаг-Сумгайыт" с 10:00 планируется приостановка газоснабжения с газораспределительных станций "Мушфигабад", "Джейранбатан" и "Пирекешкюль".

На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет временно приостановлено газоснабжение в поселках Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Атъялы, Хокмали, Нюбар, а также поселков Джейранбатан и Сарай, жилого массива Чайлы-Гобустан, поселка Мушфигабад, поселка 28 Мая и других.

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