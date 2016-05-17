​Сегодня в Греции пройдет церемония начала строительства Трансадриатического газопровода

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Торжественная церемония, приуроченная к началу работ по строительству греческой части Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, ТАП), состоится сегодня в городе Салоники.

Как передает Report, в мероприятии примут участие премьер-министр Греции Алексис Ципрас, министр охраны окружающей среды и энергетики страны Панос Скурлетис, а также министры энергетики Азербайджана и Болгарии Натиг Алиев и Теменужка Петкова, заместитель председателя Еврокомисии (ЕК) Марош Шефчович и специальный посланник и координатор по вопросам международной энергетики госдепартамента США Амос Хокстейн.

ТАП является последним звеном Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки на европейский рынок азербайджанского газа, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения Шах-дениз на шельфе Каспия с подтвержденными запасами 1,2 трлн кубометров. Он протянется от турецко-греческой границы через Грецию, Албанию, Адриатическое море на юг Италии.

Соглашение о строительстве ТАП было подписано в Афинах 13 февраля 2013 года Грецией, Албанией и Италией, а в марте текущего года ЕК одобрила это соглашение.

"Этот проект улучшит безопасность и диверсификацию энергетического снабжения ЕС, не нарушая правил конкуренции на внутреннем рынке", - отмечалось в сообщении ЕК. В документе также говорилось, что в проект будет инвестировано €5,6 млрд за пять лет, €2,3 млрд из которых приходятся на его участок в Греции.