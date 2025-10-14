Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сегодня в двух районах Баку будет прекращено газоснабжение

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 09:44
    14 октября с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение Ясамальского и Низаминского районов Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

    В связи с ремонтными работами будет прекращено газоснабжение на улицах Низами, Бюльбюля, Р.Рзы, Н.Рафибейли, Т.Халила, М.Ибрагимова, М.Мухтарова, Ичеришехер и проспекта Азербайджан в Ясамальском районе, а также улиц С.Аскерова, Дж.Мамедгулузаде, С.Рустама, Р.Бехбудова, Ш.Азизбекова, С.Рагимова и проспекта Бюльбюля в Насиминском районе.

    Последние новости

    10:40

    ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза

    Инфраструктура
    10:39

    Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

    Финансы
    10:34

    Объявлена дата аукциона по облигациям AFB Bank

    Финансы
    10:31

    В Баку организованы новые парковочные места

    Инфраструктура
    10:30
    Фото

    Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатации

    Армия
    10:26

    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

    Наука и образование
    10:25

    Председатель Верховного суда призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системе

    Внутренняя политика
    10:23

    Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025

    Бизнес
    10:20

    В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

    Другие страны
