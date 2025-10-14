Сегодня в двух районах Баку будет прекращено газоснабжение
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 09:44
14 октября с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение Ясамальского и Низаминского районов Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".
В связи с ремонтными работами будет прекращено газоснабжение на улицах Низами, Бюльбюля, Р.Рзы, Н.Рафибейли, Т.Халила, М.Ибрагимова, М.Мухтарова, Ичеришехер и проспекта Азербайджан в Ясамальском районе, а также улиц С.Аскерова, Дж.Мамедгулузаде, С.Рустама, Р.Бехбудова, Ш.Азизбекова, С.Рагимова и проспекта Бюльбюля в Насиминском районе.
