​Сегодня будет ограничена подача газа в четырех районах Баку и на Абшероне

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сегодня будет ограничена подача газа в четырех районах Баку, а также на Абшероне. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз".

По информации, перерывы в подаче газа в Бинагадинский, Хатаинский, Наримановский, Хазарский и часть Абшеронского районов связаны с проведением работ в целях обеспечения спроса абонентов на природный газ, устранение обнаруженной утечки газопровода, подключения к источнику газа нового газопровода диаметром 315 мм. Подача газа будет возобновлена до 10:00 13 января.