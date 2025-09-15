Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Себестоимость нефтедобычи на месторождениях SOCAR в 2024 году выросла на 11,8%

    Энергетика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:25
    Себестоимость нефтедобычи на месторождениях SOCAR в 2024 году выросла на 11,8%

    Себестоимость добычи нефти на месторождениях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2024 году возросла на 11,8% по сравнению с показателем 2023 года - до 160,51 маната за тонну.

     Как сообщает Report, такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2024 год.

     В структуре себестоимости одной тонны нефти удельный вес материальных затрат составил 3,1%, топлива - 0,3%, расходов на электроэнергию - 0,7%, заработной платы - 15,7%, отчислений на социальное страхование - 3,5%, амортизации основных средств – 20,4%, расходов на ремонт и техобслуживание основных средств – 13,8%, транспортных расходов – 12,1%, налога на недра – 6,3%, расходов на охрану – 2,5%, прочих налогов - 4,6%, расходов на прочие услуги – 13,1%, прочих расходов - 3,9%.

    Согласно отчету, без учета налога на недра себестоимость добычи ГНКАР одной тонны нефти в прошлом году составила 149,27 манатов (рост по сравнению с 2023 г. на 12,6%).

    Рост себестоимости связан с увеличением по сравнению с 2023 годом расходов на топливо, электроэнергию, заработную плату и социальное страхование, амортизацию основных средств, транспортные расходы, прочие налоги, расходы на прочие услуги и прочие расходы. В частности, расходы на топливо увеличились на 4%, электроэнергию - на 12,6%, заработную плату – на 8%, расходы на соцстрахование– на 6,4%, амортизацию основных средств - на 15,9%, транспортные расходы - на 13,9%, прочие налоги - на 3%, расходы на прочие услуги – на 11,8%, прочие расходы - на 27,2%.

    Как сообщалось, в 2024 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 485,6 тыс. тонн (снижение на 3,2%). При этом, на долю ПО "Азнефть" пришлось 5 млн 992,6 тыс. тонн (- 4,2%), на долю совместных предприятий и операционных компаний, разрабатывающих сухопутные месторождения - 1 млн 493 тыс. тонн (+0,7%).

