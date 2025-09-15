Себестоимость добычи 1 тыс. кубометров газа на месторождениях SOCAR увеличилась на 5,5%

Себестоимость добычи газа на месторождениях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 5,5% - до 80,25 маната за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со сслыкой на годовой отчет компании по итогоам деятельности в 2024 году.

В структуре себестоимости удельный вес материальных затрат составил 2,6%, расходов на топливо - 0,3%, на электроэнергию - 0,4%, на заработную плату - 13%, отчислений на социальное страхование - 3%, расходов на амортизацию основных средств - 17%, на ремонт и техобслуживание основных средств – 13,4%, транспортных расходов – 13,1%, расходов на охрану - 2,3%, налога на недра - 16,2%, прочих налогов - 4%, расходов на прочие услуги - 12,2%, прочих расходов - 2,4%.

Согласно документу, без учета налога на недра себестоимость добычи SOCAR 1 тыс. кубометров газа в прошлом году составила 66,08 маната (рост на 6,4%).

Рост себестоимости газа обусловлен в основном снижением добычи товарного газа по сравнению с предыдущим годом. Добыча товарного газа составила 700 млн 738 тыс. кубометров, что на 13,1% меньше, чем в 2023 году.

Помимо затрат компании на газодобычу, с учетом других расходов компании, в том числе на переработку газа, его хранение, транспортировку и на покупку газа у ОАО "Azerkontrakt", фактические расходы ГНКАР на продажу 1 тыс. куб. м газа в 2024 году составили 176,82 маната (в 2022 г. – 178,65 манатов).

Согласно данным отчета, по состоянию на 1 января 2025 года фонд эксплуатационных скважин SOCAR составляет 7610 скважин (в том числе 129 газовых), в том числе фонд действующих скважин - 5715 скважин (в том числе 83 газовых).

Как сообщалось, фактическая добыча газа по SOCAR в 2024 году достигла 7 млрд 718,1 млн кубометров (снижение на 7%), в том числе на долю ПО "Азнефть" пришлось 5 млрд 362,7 млн кубометров (-10,9%), на долю совместных предприятий и операционных компаний, разрабатывающих сухопутные месторождения - 2 млрд 355,4 млн кубометров (- 0,6%).