Замминистра: Себестоимость альтернативной энергии в Азербайджане составляет 10-12 гяпиков

Если инвестиции в традиционные электростанции полностью направить в альтернативную энергетику, получить тот же эффект не удастся. Кроме того, это приведет к росту цен на электроэнергию в стране.

Об этом сообщил Report заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"По самым консервативным подсчетам, наш потенциал производства энергии как минимум на 10% выше спроса даже в пиковые периоды. Это очень хороший показатель. То есть Азербайджан может быть спокоен с точки зрения энергетической безопасности", - отметил он.

Говоря о производстве альтернативной и возобновляемой энергии, он подчеркнул, что проблема заключается в ее высокой себестоимости: "К примеру, в европейских странах 1 кВт-ч традиционной электроэнергии стоит 35 гяпиков, а в Азербайджане - 8 гяпиков. Стоимость же альтернативной энергетики в нашей стране составляет 10-12 гяпиков. Чтобы население не переплачивало, государство должно выделять субсидии в эту область".

Замминистра также прокомментировал возможность выделения субсидий на альтернативную энергетику: "В этой области предпринимаются очень серьезные шаги. Министерство уже подписало меморандум о взаимопонимании примерно с 10 организациями, ведутся переговоры. Нам также удалось снизить цены до оптимального уровня. В этой области также ведутся работы. Я бы не сказал, что шаги, которые мы предпринимаем в области традиционной энергетики, мешают тому, что мы можем делать в области возобновляемой энергии. Сложности, в основном, связаны с ценами. Легко получить электричество из нового источника, но кто будет платить за разницу? Конечно, не хотелось бы вешать на правительство новые субсидии. Это неприемлемо для населения. Когда мы вносим свой вклад в развитие Азербайджана, повышение цен не должно стать частью этой политики. Вопрос в этом".