Сделка ОПЕК+ в июне перевыполнена на 20%

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 590 тысяч баррелей в сутки на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, до 26,03 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 590 тысяч баррелей в сутки на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, до 26,03 миллиона баррелей в сутки, при этом организация соблюдала сделку ОПЕК+ ниже по сравнению с уровнем мая, однако по-прежнему перевыполнила свои обязательства на 20%.

Как передает Report, это следует из данных июльского доклада ОПЕК.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 26,03 миллиона баррелей в сутки в июне 2021 года, что на 0,59 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Саудовской Аравии, ОАЭ, Анголе, Иране и Кувейте, тогда как снизилась главным образом в Ираке, Нигерии и Габоне", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Саудовской Аравии, которая с мая начала постепенный выход из своего дополнительного добровольного сокращения добычи нефти, выросла в июне по сравнению с маем на 425 тысяч баррелей в сутки. В ОАЭ производство нефти увеличилось на 40 тысяч баррелей в сутки, в Анголе — на 36 тысяч, а в Иране — на 33 тысячи. При этом в Ираке показатель сократился на 10 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии — на 8 тысяч, а в Экваториальной Гвинее — на 7 тысяч.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем условия корректировались, и на июнь 2021 года ограничения составляли 6,2 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на июнь составляли 4,01 миллиона баррелей в сутки, по факту же страны сократили производство на 4,81 миллиона, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 120%. В мае этот показатель составлял 125%.

В прошедшем месяце в значительной степени свои обязательства по ограничению добычи нефти перевыполнили Ангола (180%), Нигерия (156%), Саудовская Аравия (127%), Конго (122%). Худший показатель вновь продемонстрировал Габон (50%).