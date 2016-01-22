Schlumberger сократит 10 тысяч сотрудников

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Schlumberger собирается уволить 10 тысяч сотрудников, cообщает Report со ссылкой на пресс-релиз компании.

"В первом полугодии 2016 года ожидается снижение активности компании, в связи с этим было принято решение провести корректировку ресурсной базы, рационализировать накладные, инфраструктуру и базу активов", - говорится в заявлении.

На данный момент компания Schlumberger насчитывает 95 тыс. сотрудников.