 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Schlumberger сократит 10 тысяч сотрудников

    В первом полугодии 2016 года ожидается снижение активности компании

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Schlumberger собирается уволить 10 тысяч сотрудников, cообщает Report со ссылкой на пресс-релиз компании. 

    "В первом полугодии 2016 года ожидается снижение активности компании, в связи с этим было принято решение провести корректировку ресурсной базы, рационализировать накладные, инфраструктуру и базу активов", - говорится в заявлении. 

    На данный момент компания Schlumberger насчитывает 95 тыс. сотрудников.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi