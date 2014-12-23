Саудовский министр: Генсек ОПЕК считает, что сокращать добычу не в интересах членов картеля

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри уверен, что сокращать добычу не в интересах членов картеля, "какой бы ни была цена". Об этом заявил в интервью еженедельному информационному бюллетеню Middle East Economic Survey министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.

"Не имеет значения, опустится ли она (цена) до 20, 40, 50, 60 долларов", – сказал аль-Наими.

Ранее он заявлял, что страна сохранит добычу на текущем уровне в 9,7 млн. баррелей в сутки, "если только не появится новый клиент, — в таком случае мы можем ее повысить", сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

"Если мы сократим добычу, что произойдет с нашей долей на рынке? Она уйдет другому производителю, и цены на нефть вырастут. Этим производителем может оказаться российский, бразильский, или американский, или любой другой, у кого высокие издержки", — сказал аль-Наими. По словам министра, на фоне роста поставок нефти из США сохранения уровня добычи странами ОПЕК и замедления глобального спроса маловероятно, что нефть снова вернется к отметкам в 100 долларов за баррель. При этом он подчеркнул, что Саудовская Аравия ведет себя на нефтяном рынке, руководствуясь исключительно экономическими, а не политическими соображениями, а потому любые теории заговора не имеют под собой никаких оснований.