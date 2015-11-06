​Саудовская Аравия значительно снизит цены на нефть для США и Европы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в декабре снизит цены на все виды нефти, которые экспортируются в США и страны Европы, в то время как для азиатских покупателей они увеличатся. Как сообщает Report, об этом заявили в госкомпании Saudi Aramco.

Саудовская нефть для клиентов из Северо-западной Европы со следующего месяца будет стоить дешевле на 1-1.35 доллара за баррель, из средиземноморских стран – на 0.4-0.5 доллара за баррель.

Для американских покупателей марка Extra Light подешевеет на 0.1 доллара за баррель, остальные сорта – на 0.2 доллара за баррель. В результате в декабре цена "легкой" нефти будет выше индекса ASCI на 0.45 доллара за баррель, а "тяжелой" – ниже индекса на 1.45 доллара за баррель.

В то же время для азиатских клиентов стоимость нефти из Саудовской Аравии вырастет на 0.3-1 доллара за баррель.