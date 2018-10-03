Саудовская Аравия увеличит добычу нефти в следующем месяце

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова в ноябре увеличить добычу нефти относительно октября, когда она составляла 10,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"В октябре производство было 10,7 млн баррелей, а в ноябре мы ожидаем чуть-чуть увеличить этот показатель", - сообщил он.