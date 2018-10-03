Саудовская Аравия увеличит добычу нефти в следующем месяце

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова в ноябре увеличить добычу нефти относительно октября, когда она составляла 10,7 млн баррелей в сутки.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"В октябре производство было 10,7 млн баррелей, а в ноябре мы ожидаем чуть-чуть увеличить этот показатель", - сообщил он.
Günel AbbasovaАвтор новости