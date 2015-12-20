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    Саудовская Аравия увеличила объем экспорта нефти

    После снижения, которое длилось два месяца подряд, экспорт нефти Саудовской Аравии увеличился

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в октябре вырос с отметки в 7.111 млн баррелей в день, которая была достигнута в сентябре, до 7.364 млн баррелей в день, сообщается на официальном сайте Joint Organisations Data Initiative.

    «После снижения, которое длилось два месяца подряд, экспорт нефти Саудовской Аравии увеличился до 7.364 млн баррелей в день», — говорится в тексте официального сообщения.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в августе снизила объем нефтедобычи, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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