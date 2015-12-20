Саудовская Аравия увеличила объем экспорта нефти

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в октябре вырос с отметки в 7.111 млн баррелей в день, которая была достигнута в сентябре, до 7.364 млн баррелей в день, сообщается на официальном сайте Joint Organisations Data Initiative.

«После снижения, которое длилось два месяца подряд, экспорт нефти Саудовской Аравии увеличился до 7.364 млн баррелей в день», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в августе снизила объем нефтедобычи, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.