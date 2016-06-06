​Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы и повысила для США

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и повысила для США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма поставщика клиентам.

Для северо-запада Европы цена саудовской нефти сократилась на 35 центов за баррель, для средиземноморского региона — на 10 центов. Цена за баррель нефти для США выросла на 10 центов, для стран Дальнего Востока — на 35 центов.

Как отмечает газета, обычно во второй половине года цена на нефть растет. Ее снижение для ряда государств со стороны Саудовской Аравии издание связывает с необходимостью конкурировать с Ираном, который возобновил поставки в Европу в феврале. Иранский экспорт нефти в страны Европы уже достиг 400 тысяч баррелей в день.