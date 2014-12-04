Саудовская Аравия прогнозирует еще большее снижение цен на нефть

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия ожидает снижение цен на нефть на мировом рынке до 60 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, самый крупный производитель нефти OPEC, Саудовская Аравия и другие страны прогнозируют стабилизацию цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тоже время эксперты считают, что даже если цены на нефть упадут ниже 60 долларов, это не продлится долго.

В начале ноября OPEC заявляла, что если стоимость нефти составит 70 долларов за баррель, это не будет поводом для паники.