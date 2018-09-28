Саудовская Аравия продолжит увеличивать добычу нефти ради стабилизации цен

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия продолжит наращивать производство нефти, чтобы стабилизировать цены в условиях повышенного спроса.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью американскому телеканалу CNN.

"Саудовская Аравия привержена тому, чтобы сбалансировать нефтяной рынок и убедиться, что цены находятся на умеренном уровне, который не навредил бы покупателям и поставщикам", - отметил глава МИД.

Как отметил Аль-Джубейр, его не удивили слова президента США Дональда Трампа, который с трибуны ООН заявил, что страны - участники ОПЕК, "обирают весь остальной мир", потребовав от них снижения цен на нефть. По словам главы МИД, нынешняя администрация США ранее уже выступала с подобными заявлениями.