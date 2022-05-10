Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в кулуарах конференции по энергетике в столице ОАЭ Абу-Даби.

"Миру необходимо обратить внимание на существующую реальность, которая заключается в исчерпании резервных мощностей по производству энергоресурсов на всех уровнях", — сказал он, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Он также выразил обеспокоенность по поводу существующей сегодня энергетической системы, заявив, что мир должен работать коллективно и ответственно.

Саудовский министр отметил, что разрыв между ценами на нефть и ценами на авиационное, дизельное топливо и бензин в некоторых случаях составляет около 60% из-за отсутствия перерабатывающих мощностей.