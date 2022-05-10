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Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов

Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.
Энергетика
10 мая 2022 г. 15:18
Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в кулуарах конференции по энергетике в столице ОАЭ Абу-Даби.

"Миру необходимо обратить внимание на существующую реальность, которая заключается в исчерпании резервных мощностей по производству энергоресурсов на всех уровнях", — сказал он, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Он также выразил обеспокоенность по поводу существующей сегодня энергетической системы, заявив, что мир должен работать коллективно и ответственно.

Саудовский министр отметил, что разрыв между ценами на нефть и ценами на авиационное, дизельное топливо и бензин в некоторых случаях составляет около 60% из-за отсутствия перерабатывающих мощностей.

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Версия на английском языке Saudi Arabia warns of depleting global reserves

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