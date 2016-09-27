Саудовская Аравия не ожидает соглашения ОПЕК по нефти 28 сентября

Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия не ожидает соглашения ОПЕК по нефти в среду, но при этом не исключает возможности достижения подобной договоренности на встрече картеля в ноябре.

Как передает Report, об этом во вторник заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в интервью агентству Bloomberg.

Коснувшись вопроса о заморозке добычи нефти, аль-Фалех сообщил, что в настоящее время обсуждаются несколько вариантов, при этом само соглашение может предусматривать исключения для ряда членов ОПЕК. В частности Ирану, Ливии и Нигерии могут разрешить максимальную добычу углеводородов, добавил он.

28 сентября в рамках Международного энергетического форума в Алжире состоится неформальная встреча стран-экспортеров нефти. Россия не примет участия в обсуждениях.