Саудовская Аравия может смягчить условия соглашения ОПЕК+

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти в стране в январе-марте будет находиться на уровне значительно ниже предусмотренной для нее в рамках сделки квоты.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Эр-Рияд рассчитывает сохранить экспорт нефти в среднем на уровне около 7 млн баррелей в сутки в условиях действия пакта ОПЕК+.

“В настоящий момент проводится анализ, и как только мы будем точно понимать, куда движется рынок, мы сообщим, что собираемся делать дальше. Возможно, ослабим ограничение добычи. По моим расчетам, это произойдет в 2019 году. Но когда конкретно и что конкретно мы решим делать – пока не знаем”, – сказал аль-Фалих.

Среди других факторов поддержки рынка аналитики называют остановку работ на ливийском месторождении Эль-Филь, производственные мощности которого составляют 70 тыс. баррелей в сутки. На товарных рынках стоимость Brent превысила 67 долларов/баррель.