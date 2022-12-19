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Саудовская Аравия хочет присоединиться к процессу экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу

Саудовская Аравия хочет присоединиться к процессу экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу Саудовская Аравия хочет участвовать в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу.
Энергетика
19 декабря 2022 г. 11:46
Саудовская Аравия хочет присоединиться к процессу экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу

Саудовская Аравия хочет участвовать в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместной комиссии между двумя странами Халид бин Абдулазиз аль-Фалих заявил во время выступления на проходящем в Баку 7-м заседании совместной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия.

Саудовский министр озвучил намерение примкнуть к подписанному несколько дней назад документу.

"Как вам известно, компания Acwa Power реализует в Азербайджане энергетический проект мощностью 240 МВт. Однако для нас этого мало. Мы бы хотели реализовывать более масштабные энергопроекты и примкнуть к договору, подписанному Азербайджаном несколько дней назад в связи с экспортом электроэнергии в Европу".

Отметим, что 17 декабря в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

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Версия на английском языке Saudi Arabia eager to participate in Azerbaijan's electricity export to Europe
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanın Avropaya elektrik enerjisi ixracında iştirak etmək istəyir

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