Саудовская Аравия хочет присоединиться к процессу экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу

Саудовская Аравия хочет участвовать в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Саудовская Аравия хочет участвовать в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместной комиссии между двумя странами Халид бин Абдулазиз аль-Фалих заявил во время выступления на проходящем в Баку 7-м заседании совместной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия.

Саудовский министр озвучил намерение примкнуть к подписанному несколько дней назад документу.

"Как вам известно, компания Acwa Power реализует в Азербайджане энергетический проект мощностью 240 МВт. Однако для нас этого мало. Мы бы хотели реализовывать более масштабные энергопроекты и примкнуть к договору, подписанному Азербайджаном несколько дней назад в связи с экспортом электроэнергии в Европу".

Отметим, что 17 декабря в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".