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Саудовская ACWA Power выделила около $240 млн на строительство ВЭС в Азербайджане

Саудовская ACWA Power выделила около $240 млн на строительство ВЭС в Азербайджане Саудовская компания ACWA Power выделила 238 млн долларов на реализацию проекта строительства ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт в Азербайджане.
Энергетика
1 ноября 2024 г. 11:41
Саудовская ACWA Power выделила около $240 млн на строительство ВЭС в Азербайджане

Саудовская компания ACWA Power выделила 238 млн долларов на реализацию проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщило ближневосточное издание “Gulf Business”.

“Компания ACWA Power объявила о выделении 238 млн долларов США на строительство ВЭС Хызы-Абшерон в Азербайджане. Ожидается, что электростанция начнет работу в первой половине 2026 года. Она обеспечит возобвновляемой энергией около 300 тыс. домохозяйств, сокращая выбросы углерода примерно на 400 тыс. тонн в год”, - говорится в информации.

По информации, размещенной на официальном сайте ACWA Power, стоимость проекта, который полностью будет профинансирован саудовской компанией, указана в размере 286 млн долларов. Ввод в эксплуатацию данной станции также сэкономит около 220 млн кубических метров природного газа в год.

Напомним, что церемония закладки фундамента ветропарка "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт состоялась в январе 2022 года. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая, в том числе 17 - в селе Пирекюшкюль Абшеронского района, 23 - в селе Ситалчай Хызынского района. ВЭС ежегодно сможет вырабатывать около 1 млрд кВт.ч электроэнергии.

Кроме того, в начале мая 2024 года министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power подписали исполнительный договор по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии на 200 МВт и рамочный договор по строительству ветряной электростанции на суше мощностью 200 МВт.

В целом Азербайджан и ACWA Power в настоящее время обсуждают совместные ВИЭ-проекты на суше и море общей мощностью 2,5 ГВт.

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Версия на английском языке Saudi ACWA Power allocates about $240M for wind farm construction in Azerbaijan

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