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Saudi Aramco повысила на май отпускные цены на нефть для Азии

Saudi Aramco повысила на май отпускные цены на нефть для Азии Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на май на фоне продления рядом стран ОПЕК+ сокращений по добыче нефти и усиления напряженности на ближневосточном рынке.
Энергетика
5 апреля 2024 г. 18:31
Saudi Aramco повысила на май отпускные цены на нефть для Азии

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на май на фоне продления рядом стран ОПЕК+ сокращений по добыче нефти и усиления напряженности на ближневосточном рынке.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно данным агентства, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на 0,3 доллара за баррель.

Так, цена оказалась на 2 доллара выше региональных бенчмарков Oman/Dubai.

При этом трейдеры, как отмечает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на 0,1 доллара за баррель.

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Версия на английском языке Saudi Arabia raises May crude oil OSPs to Asian, Med buyers

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