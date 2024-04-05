Saudi Aramco повысила на май отпускные цены на нефть для Азии

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на май на фоне продления рядом стран ОПЕК+ сокращений по добыче нефти и усиления напряженности на ближневосточном рынке.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на май на фоне продления рядом стран ОПЕК+ сокращений по добыче нефти и усиления напряженности на ближневосточном рынке.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно данным агентства, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на 0,3 доллара за баррель.

Так, цена оказалась на 2 доллара выше региональных бенчмарков Oman/Dubai.

При этом трейдеры, как отмечает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на 0,1 доллара за баррель.