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Saudi Aramco опровергла слухи о планах по майнингу биткоина

Saudi Aramco опровергла слухи о планах по майнингу биткоина Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткоина.
Энергетика
2 августа 2021 г. 12:05
Saudi Aramco опровергла слухи о планах по майнингу биткоина

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткоина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с последними сообщениями о том, что наша компания приступит к деятельности по добыче биткоина, мы подтверждаем, что эти заявления являются абсолютно ложными и неточными", - говорится в сообщении.

О том, что Saudi Aramco заинтересована в майнинге биткоина, ранее сообщил ряд СМИ, специализирующихся на новостях о криптовалютах.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” bitkoin mayninq edəcəyi ilə bağlı şayələri təkzib edib
Версия на английском языке Saudi Aramco refutes Bitcoin mining rumors

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