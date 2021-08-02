Saudi Aramco опровергла слухи о планах по майнингу биткоина

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткоина.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткоина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с последними сообщениями о том, что наша компания приступит к деятельности по добыче биткоина, мы подтверждаем, что эти заявления являются абсолютно ложными и неточными", - говорится в сообщении.

О том, что Saudi Aramco заинтересована в майнинге биткоина, ранее сообщил ряд СМИ, специализирующихся на новостях о криптовалютах.