Saudi Aramco: Крупных инвестиций в «голубой» водород не будет до 2030 года

Широкомасштабное производство «голубого» водорода вряд ли начнется в текущем десятилетии

Широкомасштабное производство «голубого» водорода вряд ли начнется в текущем десятилетии. Скорее всего, оно будет реализовано по операционной модели сектора сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на angi, такое мнение озвучил технический директор Saudi Aramco Ахмад аль-Ховайтер.

«Я бы сказал, что масштабирование [водородной энергетики] произойдет не раньше 2030 года. Это очень похоже на отрасль (СПГ), где сначала заключается off-take договор (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен), а затем осуществляются капитальные вложения и необходимые преобразования. С того момента, как вы получите четкие коммерческие соглашения о масштабах реализации, вы можете говорить о 5–6-летнем цикле капиталовложений для инвестирования в производство. Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года», — сказал аль-Ховайтер. Он добавил, что такие инвестиции можно будет увидеть, «когда появится спрос на «голубой» аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода».

Согласно дорожной карте Международного энергетического агентства (IEA), для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется около 520 млн тонн «зеленого» и «синего» водорода в год, что является огромным скачком по сравнению с текущими объемами производства. По данным IEA, в 2020 году было произведено около 90 млн тонн водорода в основном из ископаемого топлива.

В регионе Ближнего Востока планируется реализовать ряд крупномасштабных проектов по производству водорода. Так, Египет инвестирует до 4 млрд долларов США в проект по производству водорода путем электролиза с использованием возобновляемых источников энергии. Оман представил план по строительству в ближайшие 27 лет крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода. В мае в Дубае была запущена первая в регионе промышленная установка по производству «зеленого» водорода, работающая на солнечной энергии. В том же месяце власти эмирата Абу-Даби объявили о планах строительства завода стоимостью 1 млрд долларов США, способного производить 200 тыс. тонн «зеленого» аммиака и 40 тыс. тонн «зеленого» водорода.

В июле прошлого года Саудовская Аравия обнародовала планы по строительству завода по производству экологически чистого водорода, работающего на ветряной и солнечной энергии мощностью 4 ГВт, что на тот момент было крупнейшим в мире подобным проектом. Завод стоимостью 5 млрд долларов США, способный производить 650 тонн «зеленого» водорода в день, будет построен компаниями Air Products, ACWA Power и NEOM.

Отметим, что «серый» водород производят из природного газа путем конверсии метана на крупнотоннажном производстве. «Бурый» водород производят из угля. Производство обоих типов энергоносителя водорода предполагает выбросы СО 2 в атмосферу.

«Зеленый» водород получается электролизом воды из электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Например, от ветряных и/или солнечных электростанций. «Желтый» водород получают за счет электролиза при использовании атомной энергии. Оба типа энергоносителя производятся с нулевыми или минимальными выбросами СО2.