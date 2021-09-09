Saudi Aramco ищет инвесторов для многомиллиардного проекта

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов к новому проекту стоимостью 110 млрд долларов США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов к новому проекту стоимостью 110 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет о проекте "Джафура" (Jafurah) - это один из крупнейших в мире участков добычи газа. По данным источников агентства, уже начались предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. Названия компаний пока не разглашаются.

Вместе с тем, учитывая ранний этап обсуждений, компания может пересмотреть свое решение и найти другие источники для финансирования проекта.