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Saudi Aramco ищет инвесторов для многомиллиардного проекта

Saudi Aramco ищет инвесторов для многомиллиардного проекта Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов к новому проекту стоимостью 110 млрд долларов США
Энергетика
9 сентября 2021 г. 23:47
Saudi Aramco ищет инвесторов для многомиллиардного проекта

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов к новому проекту стоимостью 110 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о проекте "Джафура" (Jafurah) - это один из крупнейших в мире участков добычи газа. По данным источников агентства, уже начались предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. Названия компаний пока не разглашаются.

Вместе с тем, учитывая ранний этап обсуждений, компания может пересмотреть свое решение и найти другие источники для финансирования проекта.

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