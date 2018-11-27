Saudi Aramco инвестирует 150 млрд долларов в добычу газа в следующие 10 лет

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина аль-Нассера.

"Добыча газа вырастет до 23 млрд кубических футов в день (651,3 млн кубометров газа) с нынешнего уровня в 14 млрд кубических футов (396,4 млн кубометров газа)", - сообщает агентство.

Аль-Нассер также добавил, что в Саудовской Аравии также есть нетрадиционные газовые ресурсы мирового класса.

"Сейчас у нас есть 16 буровых установок, которые заняты нетрадиционным газом, и более 70 скважин, пробуренных в этом году", - цитирует агентство выступление Аль-Нассера на конференции в Дубае.

По его словам, Aramco также планирует инвестировать 100 млрд долларов в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру, в дополнение к потенциальным приобретениям.