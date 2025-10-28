Санкции США не распространяются на дочерние компании "Роснефти" в ФРГ
- 28 октября, 2025
- 15:42
Дочерние компании "Роснефти" в Германии не попадают под санкции США поскольку их активы больше не находятся под контролем России.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра экономики Германии Катерина Райхе.
Агентство отмечает, что Германия обратилась к Вашингтону за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции, запрещающие западным банкам и клиентам взаимодействовать с указанными в списке российскими компаниями.
Берлин утверждал, что находящиеся под государственным управлением с 2022 года нефтеперерабатывающие заводы отделены от материнской структуры, при этом остаются критически важными для обеспечения страны топливом.
