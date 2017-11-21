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    Саммит ФСЭГ пройдет с 21 по 24 ноября в Боливии

    Министры энергетики обсудять состояние энергетических рынков

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Четвертый саммит Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) начнет работу во вторник в боливийском Санта-Крузе.

    Как передает Report, он продлится до 24 ноября.

    Министры энергетики 12 стран встретятся, чтобы обсудить состояние энергетических рынков, определить роль газа в развитии мировой энергетики и продолжить сотрудничество в энергетической сфере.

    ФСЭГ объединяет ведущих мировых экспортеров газа - страны организации обладают 67% мировых запасов газа. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

    Саммиты ФСЭГ проходят раз в два года, встречи стран-членов организации на уровне министров - раз в год.

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