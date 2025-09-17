Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    • 17 сентября, 2025
    • 14:29
    Самед Баширли: Зеленая энергетика открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Опыт Германии и потенциал Азербайджана открывают новые горизонты для сотрудничества в возобновляемой энергетике.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на германо-азербайджанском мероприятии, посвященном переходу на "зеленую энергетику".

    Замминистра подчеркнул значимость расширения двусторонней торговли, инвестиций и сотрудничества в области возобновляемых источников энергии между Азербайджаном и Германией:

    "Опыт Германии в сфере возобновляемых источников энергии и огромный потенциал Азербайджана в области ветровой и солнечной энергетики создают уникальные возможности для совместного построения устойчивого будущего", - отметил С. Баширли.

    Целью мероприятия стало содействие более активному участию немецких инициатив в сфере "зеленой энергетики" и технологий в Азербайджане, а также развитие сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.

    В свою очередь, руководитель департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Ральф Беме отметил прочный экономический и стратегический характер партнерства между двумя странами. Он подчеркнул значение Среднего коридора для Европы и Азии, роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также целевые показатели страны в области возобновляемой энергетики до 2030 года и возможности углубления сотрудничества с Германией.

    "В такие времена особенно важны надежные партнерства, подобные нашему - между Германией и Азербайджаном. Приятно видеть, что наше двустороннее сотрудничество процветает. Этот позитивный и конструктивный диалог - одна из причин, по которой я приехал в Баку",- отметил Р. Беме.

    Кроме того, стороны обсудили конкретные направления для будущего германо-азербайджанского сотрудничества в сфере "зеленой энергетики".

