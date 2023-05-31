Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа

С начала эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) по 27 мая 2023 года по нему транспортировано 46,08 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

С начала эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) по 27 мая 2023 года по нему транспортировано 46,08 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Об этом сообщил Report генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, 21,93 млрд кубометров поставленного природного газа было прокачано в Турцию, а 24,15 млрд кубометров - в Европу.

Дюзйол сообщил, что 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов природного газа были поставлены в Европу: "В настоящее время продолжаются работы по расширению TANAP".

Он отметил, что ожидается подписание договоров купли-продажи между покупателями и продавцами газа: "После этого газовые и транзитные соглашения будут возобновлены. После принятия инвестиционных решений по расширению трубопровода будет дан старт инвестициям".