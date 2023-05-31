О нас

Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа

Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа С начала эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) по 27 мая 2023 года по нему транспортировано 46,08 млрд кубометров азербайджанского природного газа.
Энергетика
31 мая 2023 г. 13:56
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа

С начала эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) по 27 мая 2023 года по нему транспортировано 46,08 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Об этом сообщил Report генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, 21,93 млрд кубометров поставленного природного газа было прокачано в Турцию, а 24,15 млрд кубометров - в Европу.

Дюзйол сообщил, что 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов природного газа были поставлены в Европу: "В настоящее время продолжаются работы по расширению TANAP".

Он отметил, что ожидается подписание договоров купли-продажи между покупателями и продавцами газа: "После этого газовые и транзитные соглашения будут возобновлены. После принятия инвестиционных решений по расширению трубопровода будет дан старт инвестициям".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Saltuk Duzyol: 2.42 billion cubic meters of additional gas volumes supplied to Europe via TANAP
Версия на азербайджанском языке Saltuk Düzyol: "TANAP ilə Avropaya 2,42 milyard kubmetr əlavə qaz həcmləri tədarük edilib"

Экслюзивные новости

Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi