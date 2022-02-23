Салтук Дюзйол: Благодаря TANAP Азербайджан стал вторым крупным поставщиком газа в Турцию и новым - в ЕС

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) с даты ввода в эксплуатацию до конца января 2022 года в Турцию поставлено 14,5 млрд кубометров, в Европу - 9 млрд кубометров природного газа.

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) с даты ввода в эксплуатацию до конца января 2022 года в Турцию поставлено 14,5 млрд кубометров, в Европу - 9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, TANAP, являющийся важнейшим сегментом Южного газового коридора, не только внес вклад в дальнейшее развитие существующего экономического и политического сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом, но и поднял Азербайджан до уровня второго по величине поставщика газа в Турцию и нового поставщика газа в Евросоюз: "Пропускная способность TANAP в настоящее время составляет 16 млрд кубометров, но может быть увеличена до 31 млрд кубометров за счет дополнительных инвестиций".

Он отметил, что создание новых рабочих мест и возможности трудоустройства в ходе реализации проекта TANAP внесли значительный вклад в экономику Турции: "В 20 городах, через которые проходит маршрут трубопровода, в течение инвестиционного периода были трудоустроены около 13 тыс. человек. Кроме того, были реализованы программы социальных и экологических инвестиций. В этом контексте финансовая поддержка была оказана более чем 1 000 проектам в 20 городах, 67 районах и 600 селах".

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское "голубое топливо" через TANAP будет поставляться на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок. На первом этапе в Европу планируется поставлять 10 млрд кубометров газа, на втором - 20 млрд кубометров. Общая пропускная способность Южного газового коридора будет доведена до 31,5 млрд кубометров.