Saipem получила заказы на 500 млн долларов

Итальянская Saipem получила заказы от Saudi Aramco (Саудовская Аравия) на реализацию двух морских проектов.

Итальянская Saipem получила заказы от Saudi Aramco (Саудовская Аравия) на реализацию двух морских проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Saipem.

“Общая стоимость двух проектов составляет около 500 млн долларов США. Они будут осуществлены в рамках действующего соглашения между Saipem и Saudi Aramco”, -говорится в сообщении.

В частности, объем работ Saipem по первому проекту включает проектирование, закупку, строительство и монтаж (EPCI) магистрального нефтепровода протяженностью около 50 км для транспортировки нефти с месторождения Абу-Сафа.

Работы по второму проекту включают программы по поддержанию добычи на месторождениях Берри и Манифа.

Saipem — мировой лидер в области проектирования и строительства крупных проектов для энергетического и инфраструктурного секторов, как на суше, так и на море. Компания имеет 7 производственных верфей и морской флот из 21 строительного судна и 15 буровых установок, из которых 9 принадлежат Saipem.