    Сахиль Бабаев: Азербайджан с 2024 года поставил в Сербию 300 млн кубометров газа

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 18:11
    Азербайджан с января 2024 года экспортировал в Сербию примерно 300 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, об этом в Белграде заявил министр финансов Сахиль Бабаев на IX заседании Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

    По словам министра, сотрудничество Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), EPS и компании "Srbijagas" по строительству комбинированной газотурбинной электростанции мощностью 500 МВт в городе Ниш выведет энергетическое партнерство сторон на новый уровень.

    Бабаев отметил, что укрепление транспортных и логистических связей является приоритетом для обеих стран. Он обратил внимание на то, что новые инициативы, такие как транспортные коридоры и "Зеленый энергетический коридор", объявленные в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса и обещающие большие перспективы для региона, открывают широкие возможности для сотрудничества.

    Напомним, что 15 ноября 2023 года SOCAR и сербская компания "Srbijagas" подписали контракт на продажу газа. Контрактом предусмотрена поставка из Азербайджана в Сербию до 400 млн кубометров газа ежегодно в 2024-2026 годах.

    Кроме того, 26 сентября 2024 года между SOCAR и "Srbijagas" был подписан контракт, предусматривающий поставку дополнительного объема азербайджанского газа в Сербию в размере 1 млн кубометров в сутки в период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

    Также сообщается, что Азербайджан планирует поэтапно увеличить объем поставок газа в Сербию до 1 млрд кубометров в год.

    Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"

