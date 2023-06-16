О нас

Сахиб Мамедов: Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в поставщика энергии в Европу

Сахиб Мамедов: Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в поставщика энергии в Европу Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу.
Энергетика
16 июня 2023 г. 11:05
Сахиб Мамедов: Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в поставщика энергии в Европу

Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка.

"Основываясь на анализе, представленном в международных отчетах, и на геополитических и экономических вызовах, возникающих в регионе, можно сказать, что, хотя основными факторами риска являются резкий рост мировых цен на сырьевые товары, рост транспортно-логистических издержек, рост темпов инфляции и ухудшение экономической ситуации в некоторых странах-торговых партнерах Азербайджана, сложившиеся условия в то же время открыли широкие возможности. Таким образом, открытие исторической страницы превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу ускорило процессы превращения страны в важный транспортный и транзитно-логистический узел международного значения. В связи с этим возник значительный рост интереса стратегических инвесторов к Азербайджану (в том числе к освобожденным от оккупации территориям) и, как следствие, возможности более быстрого диверсификации национальной экономики", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatçısına çevrilməsi üçün tarixi səhifə açılıb"

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi