Сахиб Мамедов: Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в поставщика энергии в Европу

Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу.

Открыта историческая страница для превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка.

"Основываясь на анализе, представленном в международных отчетах, и на геополитических и экономических вызовах, возникающих в регионе, можно сказать, что, хотя основными факторами риска являются резкий рост мировых цен на сырьевые товары, рост транспортно-логистических издержек, рост темпов инфляции и ухудшение экономической ситуации в некоторых странах-торговых партнерах Азербайджана, сложившиеся условия в то же время открыли широкие возможности. Таким образом, открытие исторической страницы превращения Азербайджана в стратегического, альтернативного и надежного поставщика энергоносителей в Европу ускорило процессы превращения страны в важный транспортный и транзитно-логистический узел международного значения. В связи с этим возник значительный рост интереса стратегических инвесторов к Азербайджану (в том числе к освобожденным от оккупации территориям) и, как следствие, возможности более быстрого диверсификации национальной экономики", - отметил он.