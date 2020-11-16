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С Шахдениз добыто 13,3 млрд кубометров газа

С Шахдениз добыто 13,3 млрд кубометров газа За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 9,01%, конденсата - на 3,8%
Энергетика
16 ноября 2020 г. 13:47
С Шахдениз добыто 13,3 млрд кубометров газа

В течение года продолжались поставки газа с месторождения "Шахдениз" на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании BTC для многочисленных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

За 9 месяцев года с платформ Шахдениз Браво и Шахдениз Альфа добыто 13,3 млрд стандартных кубометров газа и 2,7 млн тонн (21,6 млн баррелей) конденсата.

За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 9,01%, конденсата - на 3,8%.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или примерно 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке Bu il “Şahdəniz” yatağından 13,3 mlrd kubmetr qaz hasil edilib

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