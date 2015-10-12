S&P повысило рейтинг Албании из-за проекта TAP

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В 2016-2018 годах прямые внешние инвестиции (FDI) в гидроэнергетической сфере в Албании будут направлены на проект Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованном рейтинговым агентством Standart&Poor's прогнозе по кредитному рейтингу Албании.

S&P подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне "B/B", прогноз же по рейтингу оценивается как "положительный" (позитивный) из-за запланированного объема FDI в страну в рамках проекта TAP.

Отметим, что по прогнозам агентства, с 2016 года объем FDI в Албанию увеличится, а в следующем году перечисленные в страну работающими в Греции албанцами средства будут составлять 7% ВВП.