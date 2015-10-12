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    S&P повысило рейтинг Албании из-за проекта TAP

    Прогноз Албании расценивается как положительный (позитивный)

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В 2016-2018 годах прямые внешние инвестиции (FDI) в гидроэнергетической сфере в Албании будут направлены на проект Трансадриатического трубопровода (TAP). 

    Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованном рейтинговым агентством Standart&Poor's прогнозе по кредитному рейтингу Албании.

    S&P подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне "B/B", прогноз же по рейтингу оценивается как "положительный" (позитивный) из-за запланированного объема FDI в страну в рамках проекта TAP.

    Отметим, что по прогнозам агентства, с 2016 года объем FDI в Албанию увеличится, а в следующем году перечисленные в страну работающими в Греции албанцами средства будут составлять 7% ВВП. 

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