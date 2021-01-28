S&P: Ликвидность SOCAR останется управляемой

S&P Global Ratings подтвердил кредитный рейтинг эмитента SOCAR на уровне «BB-», пересмотрев прогноз по рейтингам на «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг эмитента (ICR) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «BB-», пересмотрев прогноз по рейтингам с «Негативного» на «Стабильный».

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое действие S&P, пересмотр прогноза следует за аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу, что подчеркивает важность SOCAR для государства и сильные финансовые и внешние позиции.

«Мы по-прежнему рассматриваем SOCAR как один из основных государственных активов в ключевом нефтегазовом секторе страны. Государство полностью владеет компанией, активно участвует в ее стратегии и принятии решений, а также имеет опыт предоставления значительного долевого и долгового финансирования для капитальных вложений SOCAR. Тем не менее, мы по-прежнему проводим различие между суверенными рейтингами и рейтингами компании. Только около 10% долга SOCAR гарантировано государством.

Мы также следим за тем, будет ли недавнее создание Азербайджанского инвестиционного холдинга в августе 2020 года для управления предприятиями, связанными с государством, иметь какие-либо последствия для SOCAR, поскольку список активов, которые будут переданы холдинговой компании, и роль холдинговой компании еще не уточнены», - отмечается в соробщении.

Авторы отчета считают, что более высокая волатильность в сфере разведки и добычи нефти и газа влияет на представление агентства о бизнес-рисках SOCAR: «Мы считаем, что глобальный энергетический переход, повышенное внимание к ESG и более строгая политика во многих странах увеличивают риски замены продуктов и тенденции роста для отрасли разведки и добычи нефти и газа . Мы ожидаем, что волатильность цен на нефть и газ сохранится. SOCAR генерирует большую часть бизнеса за счет операций по разведке, добыче и переработке нефти и газа, что делает ее уязвимой для структурных глобальных изменений в отношении ископаемого топлива».

Мнение S&P о кредитном качестве SOCAR остается неизменным на уровне «b-».

Рейтинговое агентство считает, что SOCAR сохранит управляемую ликвидность и удобные показатели покрытия процентов: «Хотя инвестиционные планы SOCAR сложно предсказать, в нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средства от операционной деятельности (FFO) будут ниже 12%, если они не будут компенсированы дополнительным государственным финансированием. . Мы ожидаем лишь ограниченного роста от недавнего ввода в эксплуатацию газопровода TAP в Европу, потому что SOCAR является лишь миноритарным акционером в этой цепочке создания стоимости, рост, вероятно, будет постепенным, и большая часть экспортной прибыли будет поступать в пользу государства», - говорится в сообщении.

По мнению авторов отчета, стабильный прогноз отражает ожидания того, что ликвидность SOCAR останется управляемой, а готовность правительства оказывать чрезвычайную и постоянную поддержку остается твердой. «На наш взгляд, это потребует отсутствия серьезных задержек, перерасхода средств и операционных проблем в проектах капитальных вложений и основных операций компании, а также никаких серьезных изменений в очень прочных связях SOCAR с государством. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ликвидность компании останется управляемой, ее внутренние операции и экспорт будут продолжаться без перебоев, а отношение FFO к долгу, скорректированное S&P Global Ratings, будет составлять 9–12% в 2020-2022 годах», - говорится в сообщении.