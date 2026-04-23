S&P: Каспий становится ключевым энергетическим регионом на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Каспийский регион постепенно выходит в центр формирования новой архитектуры глобального энергетического рынка на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по работе с рынком Ближнего Востока S&P Global Energy Уэсли Монтейру в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, текущая ситуация уже приводит к пересмотру подходов инвесторов к соотношению риска и доходности, особенно с учетом нестабильности традиционных маршрутов поставок. В этом контексте, отметил У.Монтейру, на первый план выходят регионы, способные обеспечить относительную устойчивость поставок вне зависимости от ситуации в Ормузском проливе.

"В центре внимания сейчас три ключевых региона: Калифорния, Казахстан и Израиль. Ни один из них не зависит от стабильности в Ормузском проливе, что дает им весомое географическое преимущество. Этот тезис лежит в основе нашей аналитики", подчеркнул он.

Представитель S&P также обратил внимание на поведение азербайджанской нефти сорта Azeri Light, которая в последние месяцы демонстрировала значительную ценовую нестабильность. По его словам, анализ трех оценок стоимости этого сорта относительно эталонного Dated Brent показал резкие колебания в марте.

"Главный вывод - аномальная волатильность. Мы зафиксировали, как ценовой дифференциал сменился с высокой премии на глубокий дисконт. Разрыв между пиковыми значениями составил 15-18 долларов за баррель", - отметил У.Монтейру.

Он уточнил, что речь идет не об абсолютной цене нефти, а о разнице между стоимостью локальных сортов и мировым бенчмарком, что особенно важно для оценки конкурентоспособности поставщиков на глобальном рынке.

По оценке аналитика, подобные колебания отражают не только краткосрочные рыночные факторы, но и более глубокие структурные изменения, связанные с перераспределением потоков нефти, ростом значимости альтернативных маршрутов и усилением роли регионов, не зависящих от традиционных точек напряженности.