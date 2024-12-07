S&P: Добыча нефти в Азербайджане до 2027 года составит около 0,6 млн б/с

Добыча нефти в Азербайджане (включая газовый конденсат) до 2027 года составит 0,58 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в Азербайджане (включая газовый конденсат) до 2027 года составит 0,58 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Добыча нефти (включая газовый конденсат) продолжит составлять в среднем 0,58 млн б/с до 2027 года. Добыча неуклонно снижалась в последние годы, упав до 0,65 млн б/с в 2023 году с 0,79 млн б/с в 2019 году из-за старения ключевых нефтяных месторождений, таких как Азери-Чираг-Гюнешли. Мы считаем, что добыча в 2024 году составит в среднем 0,58 млн б/с, и в ближайшие несколько лет произойдет некоторая стабилизация в добыче, поскольку продолжающееся снижение на некоторых месторождениях будет компенсироваться небольшими дополнительными мощностями на других", - отмечает агентство.

По оценкам S&P, иностранные нефтяные компании, работающие в Азербайджане, вероятно, предпримут дополнительные инвестиции для замедления спада в добыче. "Однако в долгосрочной перспективе добыча, вероятно, продолжит падать", - полагают аналитики агентства.

В S&P прогнозируют, что добыча товарного газа в Азербайджане стабилизируется на уровне 36-37 млрд кубометров в год. "Добыча газа в Азербайджане существенно выросла с 2018 года, когда началась вторая стадия освоения газового месторождения Шах-Дениз, и достигла плато в 16 млрд куб. м. В целом, мы считаем, что Азербайджан близок к пиковой добыче газа и будет поддерживать ее на этом уровне в течение нескольких лет", - подчеркивается в материалах агентство.

При этом аналитики S&P отмечают, что существует несколько проектов, которые могли бы увеличить добычу газа в Азербайджане в долгосрочной перспективе. К ним относятся: вторая фаза месторождения Абшерон (увеличение добычи с 1,5 млрд до 5 млрд куб. м в год); добыча с глубокозалегающих пластов на блоке АЧГ; разработка месторождений Умид, Бабек и Карабах.

"Эти проекты находятся на стадии планирования и потребуют нескольких лет для начала добычи (при условии принятия решения о реализации в каждом случае)", - подчеркивается в сообщении.

В агентстве считают, что увеличение Азербайджаном экспорта газа в Европу потребует дальнейшего расширения трубопроводной инфраструктуры. "Такое расширение будет зависеть от договоренностей между Азербайджаном и европейскими покупателями относительно долгосрочных объемов и цен на поставляемый газ", - отмечается в материалах.

S&P указывает, что власти Азербайджана активно продвигают развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, имеются планы по использованию потенциала страны в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики. "Кроме этого, продолжается работа над проектом прокладки электрического кабеля по дню Черного моря, который позволит экспортировать зеленую электроэнергию из Каспийского региона в Венгрию и Румынию. Дополнительные мощности возобновляемой генерации в Азербайджане также могли бы заменить часть внутренней электроэнергии, в настоящее время вырабатываемой газом, что может привести к поставке дополнительных объемов газа в Европу при условии расширения экспортных трубопроводных мощностей", - подчеркивает агентство.