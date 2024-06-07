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С месторождения Умид добыто свыше 9 млрд кубометров газа

С месторождения Умид добыто свыше 9 млрд кубометров газа Добыча газа с месторождения Умид в азербайджанском секторе Каспийского моря в 2024 году ожидается в объеме 2,3 млрд кубометров.
Энергетика
7 июня 2024 г. 10:59
С месторождения Умид добыто свыше 9 млрд кубометров газа

Добыча газа с месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря в 2024 году ожидается в объеме 2,3 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы SOCAR.

По данным компании, в 2024 году добыча конденсата с месторождения "Умид" составит 325,1 тыс. тонн.

В целом, за весь период с начала разработки, с данного месторождения по состоянию на 1 мая 2024 года было добыто 9,2 млрд кубометров газа и 1,4 млн тонн конденсата.

Отметим, что месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года. Это первое газоконденсатное месторождение Азербайджана, открытое в период независимости. Месторождение введено в эксплуатацию в 2012 году.

По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождения составляют 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

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Версия на английском языке Over 9 billion cubic meters of gas extracted at Umid field
Версия на азербайджанском языке "Ümid" yatağından hasil edilən qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

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