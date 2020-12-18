С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров

Cырая нефть отгружена на 270 танкеров и отправлена на мировые рынки

Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 203,6 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть отгружена на 270 танкеров и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени из порта Джейхан отгружен 4 651 танкер с нефтью в объеме 3,563 млрд баррелей.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.