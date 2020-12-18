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С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров

С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров Cырая нефть отгружена на 270 танкеров и отправлена на мировые рынки
Энергетика
18 декабря 2020 г. 12:30
С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров
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Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 203,6 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть отгружена на 270 танкеров и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени из порта Джейхан отгружен 4 651 танкер с нефтью в объеме 3,563 млрд баррелей.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.

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Версия на английском языке BOTAS sends 270 oil tankers from Ceyhan terminal
Версия на азербайджанском языке Bu il Ceyhan limanından 270 tanker Azərbaycan nefti yola salınıb

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