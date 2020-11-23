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С Джейханского терминала отправлено 250 танкеров

С Джейханского терминала отправлено 250 танкеров До настоящего времени из порта Джейхан был отгружен 4 631 танкер с нефтью в объеме 3,548 млрд баррелей
Энергетика
23 ноября 2020 г. 14:33
С Джейханского терминала отправлено 250 танкеров

Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 188,2 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть отгружена на 250 танкеров и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени из порта Джейхан был отгружен 4 631 танкер с нефтью в объеме 3,548 млрд баррелей.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.

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Версия на английском языке BOTAS transports more than 188 million barrels of oil from Ceyhan port
Версия на азербайджанском языке Bu il Ceyhan limanından 188 mln bareldən çox neft nəql edilib

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