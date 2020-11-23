С Джейханского терминала отправлено 250 танкеров

До настоящего времени из порта Джейхан был отгружен 4 631 танкер с нефтью в объеме 3,548 млрд баррелей

Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 188,2 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть отгружена на 250 танкеров и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени из порта Джейхан был отгружен 4 631 танкер с нефтью в объеме 3,548 млрд баррелей.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.