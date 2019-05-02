Шахмар Мовсумов: При сохранении нынешних цен на нефть доходы Азербайджана от продажи нефти и газа в 2019 году превысят ожидания до 30% - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Report с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым

Как вы в целом оцениваете деятельность ГНФАР в первом квартале 2019 года?

Первый квартал текущего года оказался удачным для Фонда. Помимо растущей динамики цен на нефть, которые в настоящее время превышают заложенный в бюджете уровень примерно на 10 долларов США, очень хорошие результаты по итогам квартала были зафиксированы в графе доходов от управления средствами Нефтяного фонда. По итогам I квартала, они составили 797,5 млн долларов США, или 1 355,7 млн манатов. Это намного опережает бюджетный прогноз, который составляет 1 442 млн манатов на весь 2019 год. Такая динамика связана в первую очередь со значительным ростом котировок на основных рынках ценных бумаг по всему миру, которые с избытком отыграли падение, наблюдаемое в период с октября по декабрь 2018 года.

Как вам известно, ГНФАР, созданный в результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева в декабре 1999 года, в этом году отмечает свое 20-летие. В первом квартале 2019 года активы ГНФАР впервые в истории Фонда превысили 40 млрд долларов. Активы фонда увеличились на 4,56% по сравнению с началом года (38 515,2 млн долларов) и на 1 апреля 2019 года составили 40 273,3 млн долларов США. Доходы ГНФАР на 31 марта 2019-го года составили 5 960,7 млн манатов, в то время как расходы за вышеуказанный период (2 640,7 млн манатов) Фонда идут по намеченному графику.

Основными факторами роста объема активов Фонда послужили увеличение доходов бюджета, а также доходов от управления инвестиционной деятельностью.

Увеличение активов ГНФАР еще раз доказывает эффективность реализации политики Президента Ильхама Алиева, направленную на создание устойчивого долгосрочного экономического роста путем проведения социально-экономических реформ.

В бюджете ГНФАР на 2019 год цена на нефть заложена на уровне 60 долларов за баррель, при этом c начала года средняя цена была существенно выше. Насколько это позволило увеличить доходы Нефтяного фонда по итогам первого квартала и каковы ожидания на 2019 год по получению дополнительных доходов в целом?

В последние годы прогнозная цена на нефть в государственном бюджете Азербайджана закладывается согласно пессимистическому сценарию, с тем чтобы не допустить излишних расходов и нагрузки на государственные финансы в случае резкого удешевления нефти. Эта практика принесла свои плоды в виде стабильного наращивания средств Нефтяного фонда на протяжении последних трех лет.

Нынешний год также приносит бюджету Фонда дополнительные средства за счет позитивной ценовой динамики: в настоящее время стоимость нефти марки Brent превышает 70 долларов США. В бюджете ГНФАР на 2019 год доходы от продажи нефти и газа были спрогнозированы в размере 13,22 млрд манатов, тогда как по итогам первого квартала текущего года соответствующая сумма составила 3,83 млрд манатов, или 29% от общегодового прогноза. Можно подсчитать, что если подобная динамика сохранится, то по итогам года доходы от продажи нефти и газа составят 16% от 15,36 млрд манатов, что на 2 млрд манатов больше прогнозируемого показателя.

Вместе с тем, надо учитывать то, что цена на нефть существенно выросла с начала года, и превышение реальной цены над бюджетной сейчас выше, чем оно было в январе. Если такая рыночная динамика сохранится, то можно ожидать существенно большего превышения фактического дохода над прогнозируемым, в рамках 25-30%.

Какие изменения произведены в связи с обновлёнными «Правилами хранения, размещения и управления валютными средствами SOFAZ»? Привлечены ли новые менеджеры к управлению инвестиционным портфелем?

Инвестиционная деятельность Государственного нефтяного фонда регулируется двумя основными нормативными актами: “Правилами о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики» (далее - «Правила инвестирования») и «Инвестиционной политикой». Инвестиционная стратегия ГНФАР, а также направления инвестирования устанавливаются «Правилами инвестирования», утвержденными Указом Президента Азербайджана

№ 511 от 19 июня 2001 года, в то время как ограничения и лимиты по этим направлениям определяются «Инвестиционной политикой», которая обновляется на ежегодной основе.

Касательно внешних менеджеров следует отметить, что одной из главных целей, которые мы преследуем при их привлечении, является использование их опыта в новых для Нефтяного фонда инвестиционных направлениях. Требования по внешним менеджерам также определяются двумя основными нормативными актами; на постоянной основе проводится мониторинг деятельности этих менеджеров. В настоящее время около 10% инвестиционного портфеля находится под управлением внешних менеджеров, которые инвестируют как в облигации, так и в акции. “DWS” и Всемирный банк управляют портфелями облигаций, а портфели акций находятся под управлением “State Street Global Advisors”, “UBS”, “BlackRock”, “Mellon Capital” и “Sumitomo”.

Как следует из вышесказанного, в список внешних менеджеров ГНФАР входят достаточно опытные и компетентные управляющие активами компании. Кроме того, хотелось бы отметить, что привлечение новых менеджеров или выделение дополнительных средств нынешним менеджерам происходит после исследования типов активов, конъюнктуры рынка и прибыльности, а, следовательно, привлечение новых менеджеров к управлению может произойти и в этом году.

Как высокая напряженность на глобальных рынках акций, снижение прогнозов по росту основных экономик мира, в частности со стороны МВФ, ситуация с Brexit повлияли на инвестиционные планы ГНФАР? В какие финансовые инструменты вложены средства Нефтяного фонда?

Инвестиционные приоритеты ГНФАР зависят от трендов мировой экономики, которые исследуются перед утверждением «Инвестиционной политики». На основе инвестиционной политики ГНФАР, в долгосрочном инвестиционном периоде целевое распределение активов выглядит следующим образом: инструменты с фиксированной доходностью (облигации) – 55%; акции – 25%; недвижимость – 10%; золото – 10%.

Будучи инвестором, в инвестиционном портфеле которого имеются высоко прибыльные инвестиции, ГНФАР постоянно следит за процессами, происходящими на мировых рынках, а также придерживается правила по обеспечению оптимальной диверсификации и снижению риска волатильности инвестиционного портфеля. Тактические изменения, связанные с процессами, происходящими в мире, всегда стоят на повестке дня ГНФАР. Как известно переговоры по Brexit ведутся примерно с середины 2016 года, и на фоне волатильности рынка после объявления неожиданных результатов голосования, нынешние колебания довольно малы и не производят существенного влияния на портфель ГНФАР.

Наряду с этим, хотелось бы отметить, что согласно инвестиционной политике ГНФАР инвестиции, выраженные в фунтах стерлингов, не превышают 5% от общего инвестиционного портфеля.

Каковы планы Фонда на этот год по инвестированию в недвижимость? Есть ли намерения по выходу на новые географические рынки? При покупке недвижимости какой способ инвестирования наиболее предпочтителен (прямые, совместные или фондовые инвестиции)?

В начале, хотелось бы довести до внимания, что, начиная с 2012 года, в соответствии с вступившей в силу новой инвестиционной политикой, Фонд начал инвестировать в новые типы активов, включая недвижимость. Основными целями воплощения в жизнь новой стратегии являлись диверсификация инвестиционного портфеля Фонда по различным финансовым инструментам и увеличение доходности.

Касательно планов Фонда на 2019 год, следует отметить, что после изучения общего состояния мирового рынка недвижимости, а также последних трендов и новшеств этой сферы, ежегодно обновляется инвестиционная стратегия Фонда по недвижимости. В соответствии со стратегией по недвижимости, установленной на 2019 год, Фонд планирует инвестиции в различные типы недвижимости в ряду развитых стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона посредством прямых, совместных и фондовых инвестиций.

Сколько заработал ГНФАР на недвижимости и насколько изменилась доходность по ним, в частности в Лондоне в связи с ситуацией с Brexit?

По итогам 2018-го года недвижимость является лидирующим сегментом инвестиционного портфеля Фонда по доходности, которая составила 9,9%, что значительно больше показателя доходности на конец 2017-го года (4,7%).

В результате воплощения в жизнь инвестиционной стратегии по недвижимости Фонда, по сравнению с 2017 годом портфель недвижимости стал более диверсифицирован за счет увеличения доли фондовых и совместных инвестиций, которые в свою очередь внесли значимый вклад в доходность прошедшего года. Таким образом, на конец 2018-го года 47% портфеля недвижимости Фонда составили прямые инвестиции (70% на конец 2017 года), 15% - совместные инвестиции (5% на конец 2017 года) и 38% - фондовые инвестиции (25% на конец 2017 года).

Что же касается инвестиций в Лондоне, как известно, в 2012 году Фонд приобрел офисный комплекс в западной части Лондона по адресу Сент-Джеймс стрит 78, доходность которого составляет 4,4% с момента приобретения недвижимости.

В течение 5 лет ожидается, что Нефтяной фонд инвестирует порядка 2,5 млрд долларов в ЗАО "Южный газовый коридор", какова коммерческая эффективность этих вложений?

«Южный газовый коридор» — проект расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), а также постройки в Турции газопровода TANAP и его продления по Европе — газопровода TAP. Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу.

«Южный газовый коридор» обеспечит прямую связь между газовым рынком ЕС и одними из крупнейших газовых месторождений в мире. Предполагается, что основными поставщиками станут Азербайджан, Туркменистан и, возможно, Ирак. В будущем могут быть включены Иран и Египет. Ключевой транзитной страной будет Турция, другие транзитные маршруты пройдут через Чёрное море и Восточное Средиземноморье. Важный фактор, связанный с «Южным газовым коридором», заключается в том, что проект стремительно реализуется и, несомненно, начиная с 2020 года изменит энергетическую карту Южной и Юго-Восточной Европы и более обширного пространства.

Все эти факторы указывают на то, что Азербайджан станет крупным энергетическим поставщиком не только нефти, но и газа, и тем самым поддержит энергетическую безопасность в регионе. «Южный газовый коридор» создаст для Азербайджана дополнительные экономические и финансовые возможности и в течение десятилетий обеспечит Азербайджану экономическую прибыль и приток валюты.

На сегодняшний день со стороны Нефтяного фонда в проект инвестировано 1,2 млрд долларов посредством вложений в уставной капитал ЗАО и 2,5 млрд долларов посредством приобретения корпоративных ценных бумаг акционерного общества. Финансирование проекта на данный момент осуществляется при помощи синдицированных кредитов, выданных международными финансовыми институтами и экспортными кредитными агентствами, а также эмиссией ценных бумаг со стороны ЗАО.

По предварительным расчетам, при том что цена на нефть будет находиться на уровне 60 долларов за баррель и с учетом того, что все составные проекты «Южного газового коридора» заработают в полную мощность, доходы от проекта с 2021-2045 гг. составят около 40 млрд долларов.

Как известно, с 2010 года ГНФАР впервые начал осуществлять частные инвестиции посредством инвестиционных фондов IFC. Насколько эффективными Вы считаете подобные вложения? И какова вероятность поддержки через подобные фонды азербайджанских проектов? Сколько инвестировано в этом году в паевые фонды?

Согласно «Инвестиционной политике» Фонда на 2019 год, максимальная доля частных инвестиций в портфеле может составить 5% (25% инвестиций в акции распределены между рыночно торгуемыми акциями - 20% и частными инвестициями - 5%).

С 2010-го года ГНФАР впервые начал осуществлять частные капиталовложения посредством фондов частных инвестиций (Private equity funds) Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Учитывая долгосрочный характер вложений, а также учитывая тот факт, что два из трех инвестиционных фондов, находящихся в портфеле ГНФАР, начали свои инвестиции в 2013 и 2014 годах, на данном этапе рано говорить об эффективности инвестиций в фонды IFC. Хотелось бы отметить, что региональный фокус данных фондов включает в себя Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток, Восточную и Юго-восточную Азию.

В 2018 году Фонд инвестировал 256 млн долларов США в такие фонды частных инвестиций, как Carlyle Europe V, Vista Equity Partners VII, Thoma Bravo Fund XIII, Warburgh Pincus, PAG Asia III и Baring Private Equity Asia VII.

Планирует ли Фонд развивать инвестиции в высоко прибыльные ценные бумаги на мировых фондовых рынках? Сколько вложено в акции, какие доходы были получены от этих вложений и на сколько они соответствуют ожиданиям? Какие доходы ожидаются по итогам 2019 года от инвестиций в акции и каковы дальнейшие планы ГНФАР по участию в акционерном капитале, учитывая потери в прошлом году от этих инвестиций?

На конец первого квартала 2019-го года 13% инвестиционного портфеля составили акции, в то время как максимальной доля акций в инвестиционном портфеле ГНФАР утверждена на уровне 25%. Увеличение доли акций является частью нашей стратегии по распределению активов в долгосрочном инвестиционном периоде. Как правило, акции считаются рискованными ценными бумагами в краткосрочном периоде, но при этом, увеличивают потенциальную доходность в долгосрочном инвестиционном периоде. Помимо этого, каждая новая инвестиция оценивается с учетом корреляции и удельного веса по отношению ко всему инвестиционному портфелю, за счет чего предотвращается перевес доли вложений в какой-либо тип финансовых инструментов, либо сектор экономики.

Так как акции характеризуются сравнительно высокой волатильностью, что чревато краткосрочными спадами и подъемами, эффективность такого типа инвестиций принято рассматривать в долгосрочной перспективе. К примеру, нижеприведенный график показывает годовую доходность портфелей ГНФАР и Норвежского пенсионного фонда (NBIM):

Как следует из графика, в краткосрочной перспективе портфель Норвежского пенсионного фонда более волатилен из-за высокой доли акций в портфеле, но если сравнивать эти два портфеля в долгосрочном периоде, то среднегодовая доходность портфеля ГНФАР за 2001-2018 года составила 2,5%, в то время как аналогичный показатель для Норвежского пенсионного фонда 5,2%. Доходность же, по котируемым акциям инвестиционного портфеля ГНФАР с момента инвестирования в них на конец первого квартала 2019-го года составила около 10% годовых.

Несмотря на высокую волатильность портфеля в краткосрочной и среднесрочной перспективе, связанной с увеличением доли вложений в акции, еще раз хотим подчеркнуть, что в долгосрочной перспективе ГНФАР считает акции важнейшим инструментом для сохранения реальной стоимости портфеля, в том числе обеспечения его покупательной способности.

Известно, что Норвежский фонд принял решение об исключении из индекса облигаций государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний, а также ограничить портфель до 5%. Насколько ГНФАР считает такие инвестиции эффективными и каков портфель Фонда в подобных инструментах?

Как известно, ГНФАР является глобальным инвестором, и инвестиционный портфель Фонда высоко диверсифицирован как на валютном уровне, так и на уровне классов активов, секторов и стран. Следует отметить, что каждая инвестиция Фонда осуществляется с учетом прибыльности и риска вложений, анализа конъюнктуры и глубины рынка, ожиданий касательно экономики страны инвестиции, а также в соответствии с «Инвестиционной политикой» ГНФАР, согласно которой, валютная структура инвестиционного портфеля ГНФАР на 2019 год выглядит следующим образом: 50% активов могут быть выражены в долларах США, 35% - в евро, 5% - в британских фунтах, и до 10% - в других валютах, тем самым обуславливая преобладающий вес инвестиционного портфеля, выраженного в "твердых" валютах.

В то же время, учитывая целевое распределение активов инвестиционной политики ГНФАР, по состоянию на 31 марта 2019 года около 74% инвестиционного портфеля размещено в инструменты с фиксированной доходностью (облигации). Портфель облигаций ГНФАР включает в себя краткосрочные и среднесрочные финансовые инструменты, которые в свою очередь также диверсифицированы по секторам, валютам и географически. Эти инвестиции размещены в государственные и корпоративные облигации около 50-ти стран мира с различной степенью экономического развития.

По итогам I квартала 2019-го года, страны с развитой экономикой составляют около 92% портфеля облигаций ГНФАР (при вычислении не были учтены облигации азербайджанских эмитентов), около 6% портфеля облигаций были инвестированы в государственные и корпоративные облигации Китая, являющейся одной из крупнейших экономик мира, оставшиеся 2% были размещены в облигации 23-х развивающихся стран мира. Также, инвестиции портфеля облигаций ГНФАР размещены во всех десяти секторах (энергетика, материалы, промышленность, потребительские товары выборочного спроса, потребительские товары повседневного спроса, здравоохранение, финансы, информационные технологии, услуги связи, коммунальные услуги), и выражены в следующих валютах: доллары США, евро, британские фунты, австралийские доллары, китайский юань и турецкая лира.

Сохраняются ли планы по увеличению запасов в золоте? Какова отдача от инвестиций в золото?

Включение в инвестиционный портфель золота, наряду с частичной диверсификацией и хеджированием инфляции, в первую очередь носит стратегический характер. Значение такой инвестиционной стратегии возрастает на фоне растущей геополитической напряженности, а также неопределенности на финансовых рынках.

На 1 апреля 2019-го года удельный вес золота в инвестиционном портфеле составил 7%. В течение оставшегося периода 2019 года золото будет закупаться в рамках целевой доли золота, определенной инвестиционной политикой, с учетом таких факторов, как объем инвестиционного портфеля и цена золота.

В 2016 году Нефтяной фонд сделал первый депозит в местный банк - Международный банк Азербайджана. Планируется ли повторить аналогичную практику и обращаются ли местные банки по этому поводу в ГНФАР?

Cогласно «Правилам инвестирования» ГНФАР, до пяти процентов от средств инвестиционного портфеля может быть вложено в ведущие местные банки. Вследствие плана реструктуризации, датируемым первым сентябрем 2017-го года, два депозита Международного банка Азербайджана были замещены облигациями Международного банка Азербайджана, а также государственными облигациями Азербайджана. На 31 марта 2019-го года удельный вес этих облигаций составил 2% от инвестиционного портфеля.

Как неоднократно подчеркивало и руководство страны, и Палата по надзору за финансовыми рынками, оздоровление банковского сектора должно быть обеспечено ясными и четкими пруденциальными правилами, эффективным корпоративным управлением, а также, при необходимости, дальнейшей консолидацией банков. В настоящее время Нефтяной фонд не планирует размещать средства в азербайджанских банках, но при необходимости этот вопрос может быть рассмотрен в рамках вышеупомянутого правила пяти процентов.

Какие новые проекты в этом году планирует поддерживать Нефтяной фонд?

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим финансовую деятельность Нефтяного фонда, ГНФАР осуществляет финансирование проектов, включенных в бюджет Фонда, утвержденного указом Президента Азербайджана. В бюджете Фонда на 2019 год предусмотрено лишь финансирование мероприятий по улучшению социальных и жилищных условий вынужденных переселенцев. Финансирование дополнительных проектов со стороны Фонда на данный момент не осуществляется.

Илаха Мамедли