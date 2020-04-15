​С АЧГ и "Шахдениз" экспортировано 527 млн тонн нефти

С месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия до сих пор экспортировано 527 млн тонн нефти (с конденсатом), 80,3 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

С момента ввода в эксплуатацию по 1 апреля с месторождений АЧГ и "Шахдениз" было добыто 534 млн тонн нефти (с конденсатом), 290 млрд кубометров газа.

По данным, в I квартале объем экспорта нефти с конденсатом составил 7,6 млн тонн. Из этих объемов 7,3 млн тонн экспортировано консорциумом, 324 тыс. тонн - SOCAR.