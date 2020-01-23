​С АЧГ и "Шахдениз" экспортировано 527 млн тонн нефти

С блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождения "Шахдениз" со дня начала разработки и на 1 января 2020 года на экспорт направлено 526,6 млн тон нефти (с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

В 2019 году было экспортировано 31 234,9 тыс. тонн нефти (включая конденсат). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы экспорта сократились на 1,414 млн тонн или 4,3% (включая конденсат).

На трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) пришлись основные объемы экспорта. По этому трубопроводу транспортировано 26 660,1 тыс. тонн нефти, что на 2,83% меньше, чем за 2018 год.

Из них 26,056 млн тонн добыто консорциумом, 604,1 тыс. тонн – SOCAR. Экспорт нефти консорциума по BTC сократился на 1 261,1 тыс. тонн или 4,6%, а по SOCAR - увеличился на 485,1 тыс. тонн ли в 5 раз.

По нефтепроводу Баку-Супса экспортировано 3 750,4 тыс. тонн нефти (на 0,4 тыс. тонн меньше), по трубопроводу Баку-Новороссийск - 824,4 тыс. тонн (на 473,6 тыс. тонн меньше).