С АЧГ добыто 28,9 млн тонн нефти в прошлом году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ С блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия, добыто 28 906,4 тыс. тонн сырой нефти в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве, объем добычи с АЧГ в прошлом году снизился на 6,8% по сравнению с 2016 годом.

За прошедший год в стране добыто в общей сложности 38 688,9 тыс. тонн нефти (на 5,7% меньше, чем в 2016 году). Из них 28 906,4 тыс. тонн пришлось на долю АЧГ, 2 355,4 тыс. тонн – на "Шахдениз" (конденсат), 7 427,1 тыс. тонн - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений АЧГ до 2050 года. Соглашение 31 октября ратифицировано в Милли Меджлисе.

Добыча на блоке АЧГ прогнозируется в объеме 28 млн тонн (204,4 млн баррелей) сырой нефти в 2018 году.