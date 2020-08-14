Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+

С 1 августа смягчились ограничения в рамках соглашения ОПЕК+

Россия за первые две недели августа увеличила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тыс. тонн, что в пересчете на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных отраслевой статистики.

Ограничения в рамках соглашения ОПЕК+, в котором участвует Россия, смягчились с 1 августа. До конца этого года страны альянса сокращают не 9,7 млн б/с, а 7,7 млн б/ с. При этом Россия по условиям сделки может восстановить добычу на 500 тыс. б/с, до 9 млн б/с, но, по словам министра энергетики Александра Новака, в августе рост составит только 400 тыс. б/c.

В абсолютных цифрах добыча нефти и конденсата в России к середине августа достигла 1,33 млн тонн в сутки или 9,78 млн б/с. Однако из этого объема стоит вычесть газовый конденсат, который в соглашении не учитывается и объемы производства которого не раскрываются. Известно только, что в мае этого года Россия добывала 797 тыс. б/с газового конденсата.

В период с мая до конца июля Россия сокращала добычу нефти на 2,5 млн б/с, до 8,5 млн б/с, полностью выполняя договоренности в соглашении.