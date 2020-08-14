О нас
Report Georgia

Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+

Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+ С 1 августа смягчились ограничения в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика
14 августа 2020 г. 15:39
Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+

Россия за первые две недели августа увеличила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тыс. тонн, что в пересчете на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных отраслевой статистики.

Ограничения в рамках соглашения ОПЕК+, в котором участвует Россия, смягчились с 1 августа. До конца этого года страны альянса сокращают не 9,7 млн б/с, а 7,7 млн б/ с. При этом Россия по условиям сделки может восстановить добычу на 500 тыс. б/с, до 9 млн б/с, но, по словам министра энергетики Александра Новака, в августе рост составит только 400 тыс. б/c.

В абсолютных цифрах добыча нефти и конденсата в России к середине августа достигла 1,33 млн тонн в сутки или 9,78 млн б/с. Однако из этого объема стоит вычесть газовый конденсат, который в соглашении не учитывается и объемы производства которого не раскрываются. Известно только, что в мае этого года Россия добывала 797 тыс. б/с газового конденсата.

В период с мая до конца июля Россия сокращала добычу нефти на 2,5 млн б/с, до 8,5 млн б/с, полностью выполняя договоренности в соглашении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
8 августа 2020 г. 11:53
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
11 августа 2020 г. 16:41
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
13 августа 2020 г. 13:10
Коронавирус стал распространяться быстрее
Коронавирус стал распространяться быстрее
12 августа 2020 г. 07:40

Последние новости

15:42
Объявлено количество заключенных с иностранцами браков Происшествия
15:39
Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+ Энергетика
15:31
Азербайджан экспортировал метанол на 25 млн долларов Промышленность
15:18
ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты выборов президента В регионе
15:14
Ученые создали хирургический материал из яичной скорлупы Здоровье
15:10
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями Медиа
15:05
Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси В регионе
15:02
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Экология
14:58
ФотоВ Азербайджане арестованы два пациента с COVID-19 Происшествия
14:19
Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от COVID-19 у двух компаний Здоровье
14:11
ВидеоВ Южной Корее создали чехол, который сам относит смартфон на зарядку ИКТ
14:06
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке  ИКТ
13:59
ВВП Евросоюза упал на рекордные 14% Финансы
13:48
Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов Наука и образование
13:29
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти Энергетика
Вся новостная лента