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Руслан Алиев: Расследование взрыва в Хырдалане продолжается

Руслан Алиев: Расследование взрыва в Хырдалане продолжается По территории, где произошел взрыв двухэтажного дома в городе Хырдалан Абшеронского района, не проходит никаких газовых линий.
Энергетика
26 января 2021 г. 17:24
Руслан Алиев: Расследование взрыва в Хырдалане продолжается

По территории, где произошел взрыв двухэтажного дома в городе Хырдалан Абшеронского района, не проходит никаких газовых линий.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

"В настоящее время специалисты продолжают расследование взрыва в Хырдалане. По этой территории не проходит какой-либо газопровод, принадлежащий "Азеригазу". Взрыв произошел внутри частного дома. Был ли инцидент вызван утечкой газа или взорвался баллон газа, неизвестно. В связи с этим соответствующие структуры проводят расследование", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Əliyev: "Xırdalandakı partlayışla bağlı araşdırma davam etdirilir"

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