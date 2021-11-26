Руслан Алиев: "Азеристиликтеджхизат" должен полностью оплатить стоимость газа

Мы покупаем природный газ оптом у ОАО "Азерконтракт" и полностью оплачиваем его стоимость.

Мы покупаем природный газ оптом у ОАО "Азерконтракт" и полностью оплачиваем его стоимость.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев, отвечая на вопросы журналистов.

"Любая организация, будь то ОАО "Азеристиликтеджхизат" или какая-либо другая, должна в течение 30 дней произвести оплату за полученный газ. Иначе мы вынуждены приостановить поставки ресурса. "Азеристиликтеджхизат" получает дотации от государства. Поэтому каждая организация должна строить свой бизнес так, чтобы окупать стоимость закупаемого продукта", - сказал Алиев.

Он напомнил, что согласно договору с каждым абонентом, "Азеристиликтеджхизат" должен обеспечивать их теплом: "Абонента не должно волновать, откуда компания получает газ. Если он платит, то должен требовать отопление. У нас есть контракт с "Азеристиликтеджхизатом" и мы требуем деньги за проданный им газ".

Р. Алиев также отметил, что обе структуры государственные, поэтому они пошли на определенные уступки "Азеристиликтеджхизат": "Мы дали им время до 15 декабря, чтобы в конце года не было проблем с оптовиком. "Азеригаз" уже оплатил оптовику стоимость газа, который он продал "Азеристиликтеджхизат". Потому что оптовики требуют от нас 100% оплаты за газ. До 15 декабря должен быть положен конец этому вопросу. "Азеристиликтеджхизат" должен оплатить стоимость газа, иначе мы прекратим его подачу".